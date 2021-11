Em duelo pelo G4, Bragantino derrota o Fortaleza por 3 a 0

Em duelo direto pelo G4, o Red Bull Bragantino mostrou muita superioridade e contou com um trio de ataque afiado para vencer, sem grandes problemas, o Fortaleza, neste sábado (13), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

O time fez dois gols nos primeiros minutos da partida e controlou a maioria das ações para ampliar a vitória na etapa complementar.

A vitória fez os times trocarem de posição. O time de Bragança Paulista agora é o quarto colocado na competição, com 52 pontos, acima do Fortaleza, com 49 pontos.

O Bragantino começou arrasador logo após a bola rolar, com dois gols nas duas primeiras finalizações.

O atacante Helinho abriu o placar aos 3′, após chutar com precisão uma bola lançada por Aderlan.

O gol acelerou o jogo, mas o Bragantino continuou no controle. O time trocava passes para tentar buscar brechas na defesa do Fortaleza e investia em possíveis desarmes na intermediária.

Aos 14′, o time ampliou o placar. O próprio Helinho cruzou dessa vez e Ytalo se esticou e desviou para as redes.

Com o placar folgado, o Bragantino segurou um pouco a velocidade e deixou o Fortaleza ganhar campo e arriscar mais. Ainda assim, demonstrou segurança para conseguir algum controle sobre o adversário, principalmente no meio-campo.

O time do Ceará teve algumas boas chances antes do apito do árbitro, principalmente com Henríquez, aos 35′, que cabeceou por cima do gol após cruzamento de Tinga, e aos 39′, em outro cruzamento de Tinga, que Henríquez não conseguiu empurrar para o gol.

Segundo tempo tranquilo

Na etapa complementar, o goleiro Cleiton salvou o Bragantino logo no primeiro minuto, após chute de Yago Pikachu, livre.

Mas quem marcou foi o Bragantino. Helinho sofreu pênalti do zagueiro Titi após boa jogada e o atacante Arthur converteu, aos 14′.

Com o placar já assegurado, os dois times pisaram no freio e fizeram diversas substituições.

O Bragantino volta a campo na próxima terça-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Fortaleza enfrenta o rival Ceará, no Castelão.