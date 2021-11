Claudinei destina emenda para homenagear garimpeiros em Poxoréu

Poxoréu vai ganhar dois monumentos para homenagear a história dos garimpeiros que deram origem ao município. O deputado estadual delegado Claudinei (PSL) confirmou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 90 mil para a construção das estátuas, que ficarão posicionadas em locais estratégicos da cidade. A iniciativa atende uma demanda apresentada pelo vereador de Poxoréu, Leônidas do Moto Táxi (PDT).

“Essa emenda contribui com a cultura de Poxoréu! E o fator histórico é bem interessante, afinal a ocupação da região se deu com as primeiras descobertas de ouro ou pedras preciosas. E com o tempo foram atraindo novos garimpeiros para a região e, consequentemente, o aumento populacional. É gratificante mais uma vez, somar com o município”, declarou Claudinei.

O vereador Leônidas disse que a demanda já havia sido apresentada sem sucesso a outros parlamentares. Segundo ele, o objetivo é garantir um reconhecimento ao trabalho dos pioneiros e seus descendentes pelo esforço na construção do município.

“Essa conquista é a valorização das atividades garimpeiras que se fizeram bastante presentes na região. A nossa cultura teve o garimpo e não temos um símbolo que identifique o garimpeiro. Já vamos fazer a licitação e alinhar com o arquiteto para a definição dos locais em que as estátuas serão colocados”, adiantou.

Leônidas do Moto Taxi disse agradeceu Claudinei por viabilizar a homenagem e destacou ainda a ação do deputado visando a Educação no município.

“Ele também já nos atendeu com emenda parlamentar para aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado para atender a educação. A população agradece toda essa atenção com o município. Estamos muito gratos!”, declarou o vereador.