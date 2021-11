Enade: estudantes devem responder questionário para ver local de prova

O Questionário do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 está disponível para os estudantes concluintes de cursos de graduação inscritos no exame. O preenchimento é obrigatório e deve ser feito até 13 de novembro, no Sistema Enade. Somente após a finalização do questionário é possível visualizar o local de prova, disponível a partir de hoje (01/11).

Nesse ano, o questionário do Enade terá 11 questões referentes às possíveis repercussões da crise sanitária causada pela covid-19 no processo formativo dos estudantes. As respostas dessas questões ajudarão a contextualizar os resultados da prova do Enade frente ao cenário educacional, mas não serão utilizadas para fins de cálculo dos indicadores de qualidade da Educação Superior.

Para responder, basta acessar o Sistema Enade, abrir o Questionário do Estudante e clicar sobre as alternativas desejadas. O questionário será enviado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) somente após a finalização do preenchimento do instrumento, por meio do botão “Finalizar”.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), o Enade tem como objetivo levantar informações que possibilitem a caracterização do perfil dos estudantes concluintes, bem como o contexto de seus processos formativos, relevantes para a compreensão dos resultados do exame. Também serve para subsidiar os processos de avaliação de cursos de graduação e de instituições de educação superior.

O Enade é uma prova aplicada desde 2004, que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Nessa edição, a prova será aplicada no dia 14 de novembro aos concluintes de cursos das áreas vinculadas ao ano II do sexto ciclo avaliativo do exame, dentre os quais estão os cursos de Ciência da computação, Biologia, Ciências sociais, Pedagogia etc.