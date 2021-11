Enem 2021: canais no YouTube realizam lives com professores para correção da prova

As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram aplicadas ontem (21). Neste primeiro dia, os participantes fizeram a Redação, no formato dissertativo-argumentativo, e responderam questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Tanto quem se inscreveu para versão digital, quanto para imprensa, realizaram a mesma prova.

Por sua complexidade e pela expectativa gerada nos estudantes para descobrir se fizeram boa prova, muitos buscam alternativas para saber se tiveram um bom resultado. Porém, apenas depois do fim da aplicação o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá divulgar o gabarito oficial e os Cadernos de Questões. A previsão é que a divulgação ocorra no dia 1º de dezembro.

Para diminuir a ansiedade e saber se gabaritou as questões, os estudantes que ficaram com seu caderno de respostas podem assistir às lives realizadas por diversos canais no YouTube. Ontem mesmo, após anúncio do final das provas, os vídeos ao vivo começaram a acontecer.

No canal Carreira em Foco, a Mega Live de Correção Enem 2021, com duração de quase 3 horas, contou com professores convidados para debater sobre todos os aspectos da prova, além de opinarem sobre as questões trazidas no exame e, ainda, tiraram dúvidas ao vivo. O vídeo ainda está disponível e pode ser visto no canal.

Já no canal O Povo Online, foi transmitida a live Gabarito Enem 2021 | Dia 1 – Correção, onde professores corrigiram as questões das provas do primeiro dia do Enem. Os estudantes podiam fazer perguntas, dar opiniões e saber se fizeram a escolha certa na hora de marcar as questões no cartão de respostas. A live está disponível no canal e tem cerca de 2h de duração.

No canal Biologia Total, a live Comentários ENEM 2021 DIA 1 , os professores que estavam participando corrigiram as questões expondo o porquê de escolher determinada opção do gabarito. A live está disponível e tem duração de quase três horas. Os estudantes interessados em assistir e tirar suas dúvidas, podem acessar o canal.

Tema da redação

Uma das partes mais temidas pelos estudantes, sem dúvida, é a hora de descobrir o tema da redação e assim, dissertar sobre. Neste ano, o tema foi bem inesperado e propôs aos participantes discorrer, de forma dissertativa-argumentativa sobre a “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. O tema dividiu opiniões e, em pouco tempo, as redes sociais foram bombardeadas de opiniões sobre o assunto.

Roberto da Conceição, de 29 anos, é formado em Comunicação Social e além de ter feito a prova para testar os conhecimentos, também almeja conseguir pontuação para ingressar no curso de Pedagogia. Para ele, o tema da redação aborda principalmente sobre cidadania, direitos básicos das pessoas que influenciam em várias outras etapas da vida delas.

“Não achei um tema difícil de argumentar. Assim que vi, lembrei de algumas reportagens sobre o assunto e fiz um mapa mental do que eu acharia interessante de escrever. Li os textos de apoio e, a partir deles, pensei em qual abordagem estava sendo pedida na redação. Acredito que consegui elencar bons pontos”, afirma.

Opinião nas redes sociais

Através das suas redes sociais, o jornalista e professor de redação Emerson Maciel opina que “o tema traz dois termos ligados pela conjunção aditiva ‘e’ que não estão no mesmo campo semântico: ‘invisibilidade’ e ‘registro civil’. O primeiro é negativo, trata-se de um problema, e o segundo é neutro. Aqui está o grande problema em relação à elaboração do tema. Semanticamente, o recorte temático não foi bem elaborado, na minha opinião. Isso ocorre, porque os dois pontos, a priori, tornam a compreensão mais difícil. Da forma que o tema foi construído passa a impressão que invisibilidade gera garantia de cidadania. Continuo achando um tema mais que pertinente, entretanto, com uma frase temática mal elaborada.”

No Twitter, as opiniões divergiam. Alguns usuários resgataram até uma campanha da Rede Globo, em parceria com a Unicef, que incentiva os cidadãos a tirar as suas certidões de nascimento para assim, garantirem benefícios previstos por lei.

“Muita gente falando “que merda de tema”, “eu não saberia falar”…. Pra tudo no Brasil você precisa de documentos no registro civil. Se vocês parassem cinco segundos pra ver a situação dos moradores de rua, imigrantes, indígenas…saberiam a importância do tema.”, escreveu o usuário @gabriel.xxii.

Já a usuária Patrícia Vargas (@ninha46376081) afirma que “Quando o aluno se depara com a temática dessa, ele percebe o quanto a rede virtual, aliás mundo digital, não condiz com a verdade real. Antigamente todo mundo queria ser “cantor ou jogador “hoje YouTube ou influência digital, esquecem que a vida real é mais complexa do que a digital”.

“Gente, isso é tema pra quem faz curso superior em áreas de humanas e direito não pra quem tá saindo do ensino médio mano… ces (sic) odeiam o estudante brasileiro, não é possível”, opinou o usuário @giovane_fatori.