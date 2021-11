Equipe de Tiago fala sobre Tania Mara: ‘Não existia um namoro’

A equipe de Tiago Piquilo decidiu se pronunciar sobre a relação do cantor com a também cantora Tânia Mara, após a artista deixar de segui-lo no Instagram. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do participante de A Fazenda 13 disse que “cultiva muito carinho e respeito” por ela, porém revelou que eles não namoravam oficialmente.

“Tiago Piquilo e Tânia Mara se conheceram há poucos meses nos bastidores do programa ‘Cante Comigo’. Tiago, desde sempre declarou para os amigos aqui fora e para os de dentro da sede da ‘A Fazenda 13’, um relacionamento cheio de bons sentimentos de amor e reciprocidade por Tânia Mara. Porém, sempre deixou claro o fato de que não existia um namoro ou um compromisso oficialmente consumado”, começou.

Em seguida, a equipe informou que ambos ainda estavam se conhecendo. “O casal mantinha o propósito de conhecimento um pelo outro, uma vez que fazia pouco tempo em que se relacionavam”, disse.

Por fim, a equipe lamentou as críticas referente ao relacionamento dos dois. “Lastimamos o ocorrido e os comentários sobre a relação dos dois. Cultivamos o carinho e respeito por Tania Mara, por tudo que ela representa como mulher digna que é. Nada mais justo do que deixarmos tais situações tão particulares para Tiago e Tânia conversarem quando assim for possível”, finalizou.

Entretanto, em entrevista ao R7, Tânia confirmou o envolvimento entre os dois, disse que estaria torcendo pelo peão e comentou a exposição do namoro. “Estou lidando de uma forma tranquila. Serena. Uma hora ou outra, as pessoas iriam saber, mas a gente tenta se manter o mais discreto possível. Mas, agora, ele estando lá e eu na torcida aqui, fica sendo quase impossível essa total discrição.”