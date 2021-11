Esclarecimento sobre o preço do gás natural veicular em Mato Grosso

O preço básico do GNV foi regulamentado pela AGER, cumprindo com o que determina lei federal. O valor estabelecido ficou entre R$ 1,45 a R$ 1,52. A MT Gás cumpriu com a regulamentação tarifária da agência e estipulou, como preço a ser praticado na venda do produto na distribuidora, o valor mínimo estabelecido pela AGER, que é de R$ 1,45, o metro cúbico.

O preço final do produto, ou seja, o praticado na bomba pelos postos de combustíveis é controlado pelo mercado, não tendo qualquer relação com o governo. Além disso, Mato Grosso é o Estado que tem o GNV mais barato do Brasil.

Estado Capital Preço ao consumidor (R$) Rio Grande do Sul Porto Alegre 4,89 Rio Grande do Norte Natal 4,794 Alagoas Maceió 4,699 Paraíba João Pessoa 4,633 Santa Catarina Florianópolis 4,541 Ceará Fortaleza 4,498 Mato Grosso do Sul Campo Grande 4,492 Espírito Santo Vitória 4,405 Paraná Curitiba 4,345 Sergipe Aracaju 4,329 Minas Gerais Belo Horizonte 4,323 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 4,116 Amazonas Manaus 3,99 Pernambuco Recife 3,956 Bahia Salvador 3,955 São Paulo São Paulo 3,697 Mato Grosso Cuiabá 2,874

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP) – 06/11/2021