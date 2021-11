Estado investe R$ 24,2 milhões e entrega helicóptero, viaturas e fardamento para as forças de segurança

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quarta-feira (17.11), o novo helicóptero ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Cioaper) adquirido por R$ 20,8 milhões, além de cerca de R$ 3,4 milhões na aquisição de 32 novas caminhonetes e fardamento para a Polícia Militar, que vai atender o policiamento ordinário e especializado em 27 municípios.

“Este é um momento de muita satisfação por entregar estes equipamentos para as forças de segurança de Mato Grosso. Neste ano, a segurança pública recebeu investimentos em tecnologia e infraestrutura que contribuem para garantir a segurança do cidadão”, destacou o governador.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, ressaltou que os investimentos são fundamentais para melhorar toda a logística de segurança no Estado.

“É um grande investimento que o Estado está recebendo na área de segurança para mais patrulhamento aéreo. Temos três helicópteros, dois na Capital e um no Nortão. Agora, podemos atender outras regiões como as de fronteira ou áreas de difícil acesso”, disse Bustamante.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo Assis, também enafatizou a revolução na segurança pública que beneficia não apenas a corporação, mas todas as instituições que compõem a pasta.

“Parabéns ao Governo do Estado de Mato Grosso que está mudando a cara da segurança pública do Estado e hoje vivemos uma nova realidade”.

Em Cuiabá, as viaturas serão utilizadas pela Rotam e pelo Batalhão Ambiental. Também serão beneficiados com os veículos os municípios de Barão de Melgaço, Nobres, Jangada, União do Sul, Santa Carmem, Vera, Cláudia, Tesouro, Pedra Preta, Guiratinga, Itiquira, Araguaiana, Glória D´Oeste, Lambari D´Oeste, São José dos Quatro Marcos, Denise, Novo Horizonte do Norte, Paranaíta, Campo Verde, Figueirópolis D´Oeste, Santo Afonso, Tapurah, Arenápolis, Alto Paraguai, Diamantino e Matupá.