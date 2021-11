Estado registra 24 horas sem óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) registrou 24 horas sem mortes pela Covid-19 em Mato Grosso. Até o momento, também não foram notificados óbitos causados pelo coronavírus durante a última sexta-feira (05.11).

Antes disso, 10 de outubro foi o último dia sem registro de mortes por Covid-19 em 2021.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, este cenário é resultado do avanço da vacinação no estado. Em Mato Grosso, cerca de 94% da população vacinável já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

“Mais de 90% da população vacinável já recebeu uma dose da vacina em Mato Grosso e 56% já recebeu a segunda dose. É evidente que isso aponta para a redução do número de óbitos e internações pela Covid-19. A vacinação, a ciência se mostra efetiva e nos dá esperança de dias cada vez melhores”, afirmou o secretário.

O secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde, Juliano Melo, enfatiza que o avanço da vacinação, aliado às medidas de biossegurança e aos investimentos na Saúde, contribuem para um cenário com mais controle epidemiológico.

“A vacinação influenciou neste cenário e tudo indica que estamos em fase de desaceleração do ciclo atual epidêmico. É preciso cautela por parte da população, pois ciclos infecciosos são naturais para o vírus e suas mutações. É imprescindível que a imunização esteja aliada às demais medidas de prevenção”, concluiu.