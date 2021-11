Evangélicos realizaram megaevento sem descuidar da Covid

A Igreja Assembleia de Deus realizou no último fim de semana o maior evento público promovido em Rondonópolis desde o início da pandemia de Covid-19 e o resultado pode ser considerado positivo – para eles e para a sociedade.

A 75ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso (Comademat) durou quatro dias (09 a 12 de novembro) e recebeu representantes de todas as igrejas da denominação em Mato Grosso.

Além da participação expressiva, chamou a atenção a preocupação dos organizadores com as medidas preventivas que inclusive foram além das normas restritivas baixadas pela Prefeitura.

Eles exigiram, por exemplo, o comprovante de vacina e decidiram usar menos de 50% da capacidade do megatemplo em Rondonópolis, que tem capacidade para receber mais de 10 mil pessoas sentadas.

Houve também a exigência do uso de máscaras e ações visando estimular a vacinação daqueles que estavam com o ciclo vacinal incompletos.

Tudo correu dentro do programado e além do sucesso do evento em si, os assembleianos deixaram para toda a sociedade um exemplo de como retomar a ‘normalidade’ sem colocar em risco o controle da pandemia que tantas ceifou em nosso Estado.