Feriado da Consciência Negra terá programação especial começando nesta sexta-feira (19)

As Secretarias de Cultura, Meio Ambiente e de Promoção e Assistência Social da Prefeitura de Rondonópolis organizaram uma extensa programação para as ações de comemoração alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra comemorado anualmente no dia 20 de novembro.

Em Rondonópolis, as comemorações começaram no dia 12, quando foi aberta oficialmente a “Semana da Consciência Negra” na Praça CÉU; e que prosseguem nesta sexta-feira (19) a partir das 19h, desta feita nas dependências do Parque Ecológico Antônio Rodrigues do Nascimento, o “Parque do Escondidinho” com a realização de uma roda de capoeira em parceria com o projeto “Arte & Educação”.

Às 20h, uma nova atração dará movimento as comemorações através da execução de danças religiosas de matrizes africanas. Às 21h, encerramento das atividades da noite com a apresentação da Escola de Música.

DIA 20

No sábado (20) – Dia Nacional da Consciência Negra, as festividades começam a partir das 7h nas dependências do “Parque do Escondidinho” onde será servido um café da manhã para recepcionar o Secretário Nacional das Políticas da Igualdade Racial e Povos de Terreiro (Matriz Africana).

Às 9h, uma roda de conversa com o Secretário Nacional das Políticas da Igualdade Racial com representantes dos movimentos negros, organizações culturais, tendo como mediadora a Professora Kiko da UFR.

Às 10h da manhã haverá uma Roda de Capoeira com participação dos grupos locais (associações de capoeira) do município.

Às 11h pausa para almoço e, a partir das 13h30, as festividades serão retomadas com a realização do batismo de capoeira com o Grupo Geração Negra do professor/mestre Kiko.

Às 15h diversas oficinas com as crianças além de exibições de ‘Hip Hop, e Skate’.

Às 17h acontece uma Sessão Solene com diversas homenagens a pessoas ilustres pelo Conselho Municipal da Igualdade Racial em conjunto com a Câmara Municipal.

Às 19h será realizado o Concurso Miss Beleza Negra, com a eleição da Miss e do Mister Beleza Negra modalidade Juvenil e 3ª Idade, masculino e feminino.

O encerramento das comemorações será, às 20h, com o show da “Banda Xiré de Olorum”.

Para o Secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto Araújo, o Dia Nacional da Consciência Negra é importante, porque: “em um mundo onde as diferenças estão cada vez mais evidentes e discrepantes a luta por condições igualitárias deve ser constante. Por isso, na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra nós estamos ressaltando a importância de todos aqueles que sofrem por serem diferentes e estarem em minoria”. E destaca: “para isso a Prefeitura de Rondonópolis organizou essa série de eventos para comemorar com cada um, num dia cheio de atrações e merecidas homenagens”, finalizou.