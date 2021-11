Festa de Deolane tem divisão de convidados e expulsão de penetras

O nome de Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, amanheceu entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (4). Isso porque a advogada fez uma festa de aniversário com centenas de convidados para comemorar seus 34 anos.

O evento ficou marcado não só pela expressiva presença de famosos, mas também por alguns burburinhos que estão circulando na internet em razão de comentários de pessoas que estavam no local.

Segundo alguns relatos, a festa tinha um ambiente separado: uma espécie de camarote, para celebridades como Carlinhos Maia, Simone Mendes, Simaria, Jojo Todynho, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Belo, Gracyanne Barbosa, João Guilherme, Nicole Bahls, e uma área comum, para os outros convidados da festa, que seriam menos famosos.

A separação da festa foi alvo de críticas na web. “Vi no Instagram agora que a festa da Deolane foi dividida, achei bem sem noção”, disse um. “Se a festa da Deolane foi dividida entre subs e famosos, o uísque de 1k tá pra qual grupo beber, hein? kkkkk”, questionou outro. “Nossa, aquela festa da Deolane, dividida entre celebridades e subs, kkkk, que falta de educação”, opinou uma internauta.

Nada de penetras

Além disso, a advogada contratou uma grande equipe de seguranças para impedir a entrada de pessoas sem convite no evento. De acordo com outros relatos, algumas dessas pessoas conseguiram entrar na festa, mas foram convidadas a se retirar do salão.