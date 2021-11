Filiação de Bolsonaro ao PL é o principal fato político da semana

Já está praticamente tudo pronto para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). A solenidade está marcada para acontecer na manhã desta terça-feira (30), em Brasília, e deve ser o principal fato político da semana.

O evento será realizado no auditório do Complexo Brasil 21 e, a pedido do próprio Bolsonaro, deve ter uma participação presencial restrita – com cerca de 300 pessoas.

Além de todos os presidentes dos diretórios estaduais do PL, também estão na lista ministros e lideranças políticas aliadas do Governo.

A cerimônia deve ter ainda uma mensagem especial pelo Dia dos Evangélicos, que é celebrado nesta terça-feira e considerado feriado na capital federal.

REELEIÇÃO

Jair Bolsonaro está sem partido desde 2019 e sua filiação ao PL vem sendo articulada há várias semanas. A expectativa é de que a aliança favoreça o projeto de reeleição e também a formação de alianças consistentes para a disputa das eleições majoritárias e proporcionais em todos os estados.

O presidente do PL em Mato Grosso, senador Wellington Fagundes, participará da solenidade e hoje fez uma declaração reafirmando que o partido está aberto para receber os aliados do presidente.

“Bolsonaro será muito bem-vindo ao PL, junto com tantos companheiros de Mato Grosso e do Brasil”, destacou.

A cerimônia de filiação está prevista para começar as 10h30 da manhã, horário de Brasília, e será transmitida ao vivo pelas redes sociais.