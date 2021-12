Flamengo vence Ceará e adia título do Atlético-MG

Ainda não será nesta terça-feira (30) que o torcedor do Atlético-MG comemorará o título do Brasileirão após 50 anos. O Flamengo venceu o Ceará por 2 a 1, no Maracanã, se recuperou após a doída derrota na final da Libertadores para o Palmeiras e ainda sonha com o título nacional.

Agora com 70 pontos, o time carioca está 8 atrás dos mineiros, com três jogos a serem disputados no torneio. Caso o Galo vença o Bahia, na quinta, ele confirma a taça. Já o Rubro-Negro joga na sexta, contra o já rebaixado Sport. O Ceará, estacionado nos 49 pontos, atua no domingo, em duelo direto por vaga na Libertadores contra o América-MG.

Torcida ‘abraça’ e Fla tem início arrasador

Após a derrota no Uruguai, o Fla, apoiado pela torcida, mostrou que queria dar uma resposta. De tanto morder, abriu o placar logo aos 2. Diego desarmou Fabinho no campo de ataque, e a bola sobrou com Gabigol, que não perdoou.

Com a vantagem, os cariocas seguiram dominantes em campo, buscando o ataque o tempo todo. Bruno Henrique teve um gol corretamente anulado, enquanto Gabigol passou perto de marcar em outras três oportunidades. O Ceará só teve uma boa chegada, com Mendoza.

Cariocas ‘cansam’ de perder gols e levam empate

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo baixou um pouco o ímpeto, mas seguiu perdendo chances. Aos poucos, porém, os visitantes foram arriscando mais. E o empate saiu aos 25. Yony González bateu cruzado, Hugo Souza, que entrou no intervalo após Diego Alves sentir dores, deu rebote e Rick apareceu sozinho para mandar para as redes.

Título adiado

O gol era suficiente para tirar qualquer chance do Fla ser campeão brasileiro e “dava” o título ao Atlético-MG. Mas a situação durou pouco. Os cariocas voltaram a pressionar. Aos 31, João Ricardo fez ótima defesa em chute de Gabigol.

Pouco depois, Michael cruzou, Bruno Henrique ganhou a disputa e Matheuzinho chegou batendo forte, para fazer 2 a 1.

O Flamengo então passou a administrar a vitória e ainda perdeu uma chance clara com Andreas Pereira já nos acréscimos, mas o resultado lhe garantiu ao menos alguma esperança de ser campeão brasileiro.

FLAMENGO 2 X 1 CEARÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Gabigol, Éverton Ribeiro, Thiago Maia, Ramon, Gustavo Henrique, Bruno Henrique (FLA); Lima (CEA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Gabigol, aos 2 minutos do primeiro tempo (FLA); Rick, aos 25 minutos do segundo tempo (CEA); Matheuzinho, aos 33 minutos do segundo tempo (FLA)

Flamengo: Diego Alves (Hugo Souza), Matheuzinho, Gustavo Henrique, Leo Pereira (Bruno Viana) e Ramon; Andreas Pereira, Thiago Maia e Diego (Arrascaeta); Éverton Ribeiro (Michael), Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Maurício Souza (interino)

Ceará: João Ricardo, Igor (Airton), Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (Cléber), Fabinho (Marlon), Kelvyn (Rick), Lima (Jorginho), Mendoza e Yony González. Técnico: Tiago Nunes