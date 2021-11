Flexibilização deve aumentar oferta de empregos em Rondonópolis, diz Sindecombares

A flexibilização das restrições impostas ao comércio noturno e ao setor de eventos deve estimular a abertura de vagas neste setor em Rondonópolis. É o que diz a sindicalista Neth Moura, presidente do Sindicato Intermunicipal dos Empregados no Comércio de Bares e Restaurantes da Região Sul de MT (Sindecombares/Sul).

A partir desta sexta-feira (05) os estabelecimentos podem funcionar das 05 às 03 horas da manhã, inclusive aos finais de semana. Antes eles eram obrigados a fechar à meia noite.

A Prefeitura também autorizou que os eventos sejam realizados com a ocupação de 50% da lotação máxima até o limite de duas mil pessoas, o dobro do que era permitido anteriormente. Se for um evento em que as pessoas fiquem sentadas, não haverá limitação de público.

As mudanças eram reivindicadas por várias entidades, entre elas o Sindecombares/Sul. Na semana passada eles haviam se reunido com os vereadores e nesta semana conversaram também com o prefeito José Carlos do Pátio. Argumentaram que a redução de novos casos e a ausência de óbitos por Covid há quase um mês justificavam a normalização das atividades noturnas no município.

“Fomos atendidos e ficamos felizes. Foi até além do que a gente imaginava na questão dos eventos. Isso atende praticamente todas as empresas e acredito que terá um efeito positivo. Enquanto sindicato laboral estou muito agradecida”, disse Neth Moura em entrevista ao Agora MT.

O Sindecombares/Sul tem cerca de 3,7 mil associados e muitos perderam o emprego por causa das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19. Conforme Neth Moura as flexibilizações autorizadas nas últimas semanas já surtiram efeito e, com o novo decreto, a expectativa é ainda mais positiva.

“Tem aumentado a oferta e vagas, só nesta semana foram 12 novos postos de trabalho abertos. Acho que agora, com a normalização das atividades, a tendência é termos uma forte retomada na geração de empregos para garçons, cozinheiras e demais profissionais que atuam neste setor”, disse ela.