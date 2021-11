Gabarito do Enem sairá nesta quarta e resultado final em 11 de fevereiro

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou, nesta segunda-feira (29), que os gabaritos oficiais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão divulgados na quarta-feira (1º). Além disso, de acordo com o presidente do instituto, Danilo Dupas, o resultado do exame será publicado em 11 de fevereiro de 2022.

Em coletiva de imprensa nesta tarde, Dupas fez um balanço sobre o segundo dia de prova do Enem, que ocorreu no domingo (28). Segundo ele, quase 30% dos participantes não compareceram para fazer a prova de matemática e ciências da natureza.

De acordo com Dupas, os estudantes que faltaram têm até a próxima sexta-feira (3) para solicitar a reaplicação da prova. O Inep analisará todas as solicitações individualmente. As provas serão feitas em 9 e 16 de janeiro de 2022. “Aqueles que tiveram algum problema de logística ou intercorrência ao longo da aplicação agora têm essa oportunidade”, destacou.

De todo modo, Dupas frisou que 70,1% dos alunos que se inscreveram para o exame fizeram a prova do último domingo. “Mesmo em uma pandemia, mantivemos a série histórica [de presença]”, observou.