Gefron recupera 4 veículos avaliados em R$ 590 mil que seriam levados para a Bolívia

Quatro veículos avaliados em mais de R$ 590 mil foram recuperados pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), em um prazo de 48 horas, nos municípios da faixa de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. Duas das caminhonetes foram roubadas em Cuiabá e tiveram suas placas adulteradas. A polícia acredita que todos os veículos seriam levados para o país vizinho, onde são vendidos ou trocados por entorpecentes.

A última apreensão ocorreu por volta de 10h desta quinta-feira (18.11), em Pontes e Lacerda (430 km de Cuiabá). Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram uma Toyota Hillux SW4, roubada na Capital e identificaram que a placa estava adulterada e deram voz de prisão ao suspeito. Ele confessou que o veículo, avaliado em R$ 100 mil, seria entregue a uma segunda pessoa em Vila Bela da Santíssima Trindade.

No mesmo dia, por volta de 7h, durante patrulha na BR-174, os policiais apreenderam uma camionete Chevrolet Blazer sendo conduzida por um menor de idade, em alta velocidade, no município de Porto Esperidião (320 km de Cuiabá). Após abordagem, os policiais identificaram que se tratava de um veículo adulterado e que havia sido roubado em Cuiabá. O adolescente confessou que levaria a camionete, avaliada em R$ 260 mil, até a Bolívia e foi apreendido.

Ainda no mesmo município, por volta da 1h30 de quarta-feira (17.11), durante patrulha na BR-174 os policiais identificaram um Jeep Renegade com placa de São Paulo, que após checado identificaram que se tratava de uma apropriação indébita. O casal que estava na camioneta confessou que o plano era levar o veículo, avaliado em R$ 120 mil, até a fronteira com a Bolívia e acabaram presos.

A outra apreensão ocorreu após o roubo de um Toyota Corolla Xei20, avaliado em R$ 110 mil, em São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá) na última terça-feira (16.11). Já em Porto Esperidião, durante as buscas pela BR-174, a Força Tática da PM solicitou apoio ao Gefron, que deu ordem de parada ao veículo, porém o condutor fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e acabou fugindo.

Ao fim das ocorrências, quatro pessoas foram detidas em flagrante, sendo duas mulheres, dois homens e um adolescente apreendido. O menor e três suspeitos foram encaminhados pelo Gefron à Delegacia de Polícia do município de Porto Esperidião, juntamente com os veículos recuperados. Já o suspeito que conduzia a Hillux SW4, foi preso e encaminhado à Delegacia de Pontes e Lacerda. Os casos serão investigados pela Polícia Civil.