General Heleno nega ter ordenado ataques ao STF e ao Congresso

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, usou as redes sociais para negar que tenha orientado o grupo de extrema-direita ‘300 Pelo Brasil’ a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e defender um golpe militar no Brasil. A acusação foi feita pela ativista Sara Winter em entrevista à revista IstoÉ.

“Calúnias e acusações falsas da Sra Sara Winter, sobre mim, foram divulgadas pela ISTO É, Fórum, Brasil 247 e vários sites “isentos”. Bancaram tb essas mentiras, sem me consultar: a Jorn Mônica Bergamo, os Dep I. Valente, P. Teixeira e outros ‘democratas de peso’. Triste papel”, disse Heleno numa postagem no Twitter.

O grupo de extrema-direita chegou a montar acampamentos em Brasília no ano passado para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro e defender pautas antidemocráticas – como o fechamento do STF e do Congresso Nacional.

Sara Winter atuava como uma espécie de ‘porta-voz’ do grupo e foi presa por esse motivo em junho de 2020, a pedido da Procuradoria Geral da República. A ativista acabou sendo solta no mesmo mês, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, com a obrigação de usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas cautelares.

Na entrevista à revista IstoÉ Sara Winter não apresentou provas, mas disse que sua atuação à época foi orientada pelo chefe do GSI.

“Ele [Augusto Heleno] pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia [Rodrigo Maia, então presidente da Câmara] e redirecionar todos os esforços contra o STF”, declarou.

A ativista também disse estar arrependida de ter apoiado o governo do presidente Bolsonaro. “Não tem mais como defender Bolsonaro. Mas se ele pedir para os bolsonaristas comerem merda, as pessoas vão comer.”