Kassab e Pacheco garantem apoio à reeleição de Mendes

O Partido da Social Democrático (PSD) apoiará uma eventual candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes (DEM). A confirmação foi feita pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e endossada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato do partido à presidência da República.

Kassab e Pacheco estiveram com Mauro Mendes na sexta-feira (26), em Cuiabá, em um fórum que discutiu o desenvolvimento de Mato Grosso. No sábado (27), ainda na capital, as duas lideranças do PSD participaram de um ato para receber a filiação de novas lideranças.

Eles disseram que foram consultados sobre o assunto pelo senador Carlos Fávaro (PSD) e deram aval à repetição da aliança firmada em 2018. “Estamos de pleno acordo com a decisão do partido aqui. O (governador) Mauro tem feito uma boa gestão e a nossa aliança tem sido importante”, afirmou Kassab.

O apoio já era esperado, mas as declarações dos líderes do PSD foram recebidas como excelentes notícias no staff de Mauro Mendes. Chegam num momento de mudanças profundas no cenário estadual, já repercutindo a ida do presidente Jair Bolsonaro ao PL.

Mauro teme uma ‘sangria de apoios’ com o provável lançamento de um candidato à sua sucessão apoiado pelo presidente.

Agora pelo menos sabe que poderá contar com o PSD. Um problema a menos.