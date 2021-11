Ginasta bate o rosto em barra e fratura o nariz durante treino

O ginasta Arthur Nory, queridinho dos brasileiros nas redes sociais, chocou seus seguidores na noite desta quarta-feira (17). O atleta postou fotos e um vídeo que mostram uma lesão sofrida durante uma sessão de treinamentos.

Nory se chocou com uma barra e acabou quebrando o nariz. Com algodões e gases cobertos de sangue, o ginasta publicou no Instagram o resultado do acidente e afirmou que deve retornar ao ginásio em cerca de três dias.

“Vida de ginasta não é fácil! Pois amo tanto essa barra que a vi hoje de pertinho. Isso é o esporte de alto rendimento: entrega, luta diária, persistência e o lema de nunca desistir. Cair 10 vezes e levantar 11 vezes. Estou bem, só mais uma ‘fraturinha’, e isso faz parte do game. Seguimos, 3 dias já volto”, escreveu Arthur Nory.

Normalmente, os ginastas usam uma proteção na região do rosto quando treinam novos movimentos, justamente para evitar lesões como a de Nory. No entanto, é possível notar no vídeo do acidente que a mão do ginasta acaba batendo na barra e a proteção para o rosto cai.

Só depois disso o rosto do atleta se choca com o equipamento, provocando a lesão no nariz. “Não descolou nem precisou de cirurgia. Estou bem, a rinoplastia não veio por agora”, brincou Nory.