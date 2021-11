Governador articula compensação financeira para quem proteger matas e florestas

As negociações do governador Mauro Mendes durante a COP-26, em Glasgow, na Escócia, para possibilitar retorno financeiro para quem mantiver matas e florestas protegidas em Mato Grosso, repercutiram no Wall Street Journal, veículo de comunicação americano com reconhecimento internacional.

Em suas apresentações a governos internacionais, empresas e organizações não-governamentais, Mauro Mendes destacou o programa Carbono Neutro MT, cuja meta ousada é neutralizar até 2035 as emissões de carbono no Estado.

O prazo do governo mato-grossense antecipa em 15 anos a meta estabelecida no restante do mundo, que vai até 2050.

Na reportagem, produtores de Mato Grosso afirmam que protegeriam ainda mais as florestas no Estado se fossem compensados financeiramente por isso. O Estado possui 62% de seu território preservado, mesmo sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo.