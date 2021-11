Assinado convênio que destina R$ 65,3 milhões para asfaltar distritos industriais de Rondonópolis

O governador Mauro Mendes assinou convênio no valor de R$ 65,3 milhões para o asfaltamento dos distritos industriais Razia e Vetorasso, em Rondonópolis, em parceria com o senador Carlos Fávaro e com o prefeito José Carlos do Pátio. O investimento foi anunciado na última visita de Mendes a Rondonópolis e é fruto de uma união de esforços.

O ato foi formalizado na tarde desta quarta-feira (17), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O Estado fará o repasse de R$ 30 milhões, o senador outros R$ 30 milhões e o prefeito dará a contrapartida de R$ 5,3 milhões para as obras.

“Esse recurso vai ser aplicado na recuperação dos distritos industriais. É uma parceria para que nós, juntos, possamos fazer essa ação. Vamos ter belíssimos distritos, recuperados, com asfalto novinho, para potencializar o crescimento de Rondonópolis e o desenvolvimento industrial. Rondonópolis já é um grande polo e tem vocação para crescer ainda mais com essa bela infraestrutura”, destacou o governador.

De acordo com o prefeito, a obra vai abranger a pavimentação e drenagem dos dois distritos, totalizando 103,5m² de asfalto novo.

“Eu estou muito otimista. Rondonópolis tem cinco distritos industriais que precisam de estrutura para esse novo momento pelo qual Mato Grosso passa. Estamos construindo essa parceria e quero agradecer ao governador, ao senador, aos nossos deputados e vereadores por esse apoio”, pontuou Pátio.

Para o senador Carlos Fávaro, a iniciativa do Governo do Estado em atuar de forma conjunta com a bancada e os prefeitos não só nessa obra, mas em várias outras espalhadas por Mato Grosso, já tem dado excelentes resultados.

“Todos estamos unidos para fazer mais pela população de Rondonópolis. É assim que dá certo e estamos dando esse exemplo de sucesso. Com a união de esforços e de recursos, conseguimos fazer mais, fazer um estado melhor e levar entregas ao cidadão”, afirmou.

Também participaram do ato: o deputado federal Neri Geller; os deputados estaduais Sebastião Rezende, Nininho e Thiago Silva; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Marcelo de Oliveira (Infraestrutura); a primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Morais; além de vereadores e lideranças políticas locais.