Governador vai dar continuidade à premiação para municípios que melhor vacinarem

O governador Mauro Mendes anunciou que o programa Imuniza Mais MT, que premiou os 15 municípios com melhor desempenho na vacinação da Covid e Influenza, será ampliado no próximo ano.

A premiação, que totalizou R$ 1,8 milhão e deverá ser usada para investimentos na atenção básica, foi entregue nesta quinta-feira (18.11), em cerimônia realizada no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Foram premiados os 15 municípios que atingiram mais de 80% da cobertura vacinal contra a Influenza e mais de 90% contra a covid.

“É uma grande satisfação entregar a premiação, que reconhece o esforço, o trabalho e o resultado trazido por prefeitos, secretários, servidores e todos que atuam na saúde pública dessas cidades. No final, quem ganhou foi a população”, afirmou.

De acordo com o governador, no próximo ano o programa será ampliado e vai abranger não só Covid e Influenza, mas a cobertura de 12 vacinas, a exemplo de tríplice viral e hepatite.

“Essas vacinas estão disponíveis há muitos anos no sistema público de saúde e têm ajudado a combater doenças erradicadas. Temos exemplos claros de que quando há um relaxamento na vacinação, essas doenças podem voltar. Por isso é preciso dar continuidade, intensificar e estimular melhor desempenho na imunização”, pontuou.

Mauro Mendes reforçou que o programa Imuniza Mais MT é mais um exemplo de que o trabalho conjunto entre Estado e municípios pode trazer excelentes resultados para os mato-grossenses.

“Vamos trabalhar muito com os prefeitos para que nós possamos melhorar o desempenho e, ao final, poder atender melhor a saúde pública do Estado de Mato Grosso”, finalizou.

A premiação

No extrato populacional um, com municípios com menos de cinco mil habitantes, ficou em primeiro lugar o município de Planalto da Serra, cuja premiação foi de R$ 60 mil. Nova Brasilândia ficou em segundo lugar e levou o prêmio de R$ 50 mil. Em terceiro lugar, está o município Torixoréu, que recebeu um incentivo de R$ 40 mil.

No extrato populacional dois, com municípios entre cinco e 10 mil habitantes, Cocalinho ficou em primeiro lugar (R$ 80 mil); Porto dos Gaúchos em segundo lugar (R$ 70 mil) e Campos de Júlio em terceiro lugar (R$ 60 mil).

No extrato populacional três, com municípios entre 10 a 15 mil habitantes, Nova Ubiratã ficou em primeiro lugar (R$ 100 mil) e Paranaíta em segundo lugar (R$ 80 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional quatro, com municípios entre 15 a 30 mil habitantes, Jaciara ficou em primeiro lugar (R$ 150 mil) e Nova Xavantina em segundo lugar (R$ 120 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional cinco, com municípios entre 30 a 60 mil habitantes, Poconé ficou em primeiro lugar (R$ 200 mil) e Campo Verde em segundo lugar (R$ 150 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional seis, com municípios de mais de 60 mil habitantes, Rondonópolis ficou em primeiro lugar (R$ 300 mil), Lucas do Rio Verde em segundo (R$ 200 mil) e Primavera do Leste em terceiro lugar (R$ 150 mil).