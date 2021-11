Governo do Estado assina ordem de serviço para conclusão da Escola Técnica

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Nilton Borgato, assinaram nesta quinta-feira (25) a ordem de serviço para a retomada das obras de construção da Escola Técnica Estadual (ETE) de Juara. A obra receberá investimento na ordem de R$ 10.467.052,83

As obras foram contratadas em 2010, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e estão paralisadas desde 2017. Com a assinatura do contrato, a empresa BK Construções e Incorporações Ltda já está autorizada a instalar o canteiro de obras. A previsão é para que a unidade seja concluída no prazo de 12 meses.

O governador Mauro Mendes destacou que a escola será importante para a qualificação profissional e a capacitação de trabalhadores, não só de Juara, mas de todo o Vale do Arinos. “Uma obra paralisada já há alguns anos, que por muito tempo causou prejuízo aos cofres públicos, e que, agora, graças ao empenho do secretário Borgato [Nilton] e de toda a sua equipe, será entregue à sociedade. Assim estamos fazendo com tantas outras obras, que por muitos anos permaneceram paradas, trazendo prejuízo e impedindo que o cidadão usufrua de um bem público, que é seu de direito”.

Em 2019, o governador Mauro Mendes determinou que as secretarias de estado realizassem uma força-tarefa no sentido de garantir a renegociação dos contratos e a retomada de todas as obras paralisadas no Estado.

“Assim que assumimos o Estado, recebemos do governador Mauro Mendes a determinação de chamar as empresas contratadas e renegociar a retomada dos serviços, principalmente aquelas com obras paralisadas. Com a conclusão das escolas técnicas, estamos resgatando a credibilidade do governo junto à sociedade, um descrédito que não foi ocasionado nesta gestão, mas que será resolvido”, frisou o secretário da Seciteci, Nilton Borgato.

Também participaram da assinatura, o secretário Chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, a deputada estadual Janaina Riva, o prefeito de Juara, Carlos Sirena, e os vereadores Leo Boy, Marta Dalpiaz e Eduardo do Box.

Mais obras

A Seciteci realizará no dia 30 de novembro, às 8h30, a licitação para a retomada das obras das Escolas Técnicas de Matupá e Sorriso.

Assim como a Escola Técnica de Juara, as demais unidades fazem parte de uma série de escolas padrão lançadas pelo Governo Federal em 2009, em parceria com os Estados. As escolas possuem 5.537 metros quadrados de área construída e capacidade para atender aproximadamente 1,5 mil alunos divididos nos turnos matutino, vespertino e noturno.

O espaço oferece 11 salas de aula, 10 laboratórios, um laboratório especial, um anfiteatro com capacidade para 150 pessoas, ginásio poliesportivo, biblioteca, centro de vivências (refeitório, jardim) e salas administrativas.