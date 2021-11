Grávida pede ajuda da polícia após ter sido trancada em casa pelo marido

Uma mulher de 21 anos pediu apoio da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (01) no bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis. Ela afirmou ter sido trancada em casa pelo marido.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, uma guarnição estava em rondas pelo bairro quando avistou a gestante parada na esquina chorando e com a filha pequena. Ela pediu apoio aos policiais e afirmou que vem sofrendo ameaças do companheiro e que ele havia a trancado dentro de casa.

Ela contou que teve que pular a janela para pedir socorro.

O suspeito foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia para ser ouvido pelo delegado de plantão.