Grazi Massafera posa em clima de romance com o novo namorado

Grazi Massafera posou em clima de romance ao lado do novo namorado, o diretor de cinema Alexandre Machafer, em mais um dia de praia em Fortaleza, no Ceará. O registro foi publicado pelo fã-clube do casal, que já criou uma conta nas redes sociais e compartilham informações e fotos dos dois.

Mais cedo, Grazi dividiu com os seguidores a informação de que estava fazendo uma aula de kitesurfe. A modalidade, aliás, é uma das paixões de Alexandre nas horas vagas. O casal ainda não assumiu o romance, mas já foram vistos juntos em outros momentos durante passeio pelo nordeste do Brasil.

Antes de Alexandre, Grazi namorou Caio Castro, por quase dois anos. Na ocasião, a atriz afirmou que a relação chegou ao fim pois os dois entenderam que naquele momento tinham que seguir a vida separados.