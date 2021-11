Grupo atacadista anuncia investimentos de mais de R$ 150 milhões em Rondonópolis

Rondonópolis começará a receber no ano que vem investimentos de mais de R$ 150 milhões do Grupo Pereira, um dos 10 maiores varejistas e atacadistas do país. A informação foi divulgada hoje (10), em reunião do CEO do grupo, Beto Pereira, com o prefeito José Carlos do Pátio (SD). O encontro também teve a participação de secretários da Prefeitura e diretores da empresa.

O Grupo Pereira foi criado em 1962, em Santa Catarina, e é dono de marcas de varejo como a rede de supermercados e hipermercados Comper, de atacado Bate Forte e Fort Atacadista e das farmácias Sempre Fort. Hoje ele está presente em cinco estados, com um faturamento de R$ 8,8 bilhões.

O programa de investimentos em Rondonópolis está dividido em três fases e prevê a construção de um centro atacadista, um supermercado, uma farmácia e também de um shopping center. A expectativa é de que sejam gerados 2,3 mil empregos.

“Não estamos vindo para um teste. Estamos vindo com todo nosso arsenal, todas as bandeiras do grupo para atender a população da cidade e região”, disse Lucas Pereira, diretor do grupo.

Conforme Lucas, ainda no primeiro semestre de 2022 o grupo pretende inaugurar o supermercado Comper, na região central da cidade. No segundo semestre está programada a abertura de uma unidade do Forte Atacadista, que deve ser construída na avenida Goiânia, próximo ao Conjunto São José.

Na terceira e última fase, estão previstas a inauguração de um shopping e a chegada da rede de farmácias do grupo, que também trará o Vuon Card, um cartão de crédito com vantagens exclusivas para os clientes.

MOMENTO CERTO

O presidente do Grupo, Beto Pereira, explicou que os investimentos em Rondonópolis são parte de um programa maior. Além de manter as posições que ocupa nas capitais, eles decidiram ampliar os negócios no Distrito Federal e nas cidades mais relevante dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“Em Rondonópolis você tem renda, prosperidade, uma boa administração, e uma malha logística favorável. O futuro está se desenhando e se cristalizando aqui. Aliás, estamos atrasados em relação a Rondonópolis, quero até pedir desculpas já era para termos vindo antes. Mas estamos chegando no momento certo”, disse Beto Pereira ao explicar a opção pelo município.

O prefeito José Carlos do Pátio comemorou a escolha de Rondonópolis e destacou a importância do investimento para a geração de emprego e renda.

“Estou muito orgulhoso da vinda desse grupo de Santa Catarina. Eles vêm para gerar empregos e vão investir alto, são mais de 150 milhões e 2,3 mil novos empregos no município”, destacou.

O prefeito disse que o município tem estimulado a vinda de novos investimentos e que o grupo terá todo o apoio necessário do Poder Público.

“Rondonópolis passa momento muito positivo e mostrei para eles que tem como investir mais. Já anunciaram que estão vindo para ficar, querem assumir e trabalhar pela cidade”, concluiu.