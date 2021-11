Henrique e Juliano anunciam volta de shows após morte de Marília

Após a morte de Marília Mendonça, Henrique e Juliano vão retomar a agenda de shows nesta sexta-feira (12). A dupla anunciou a volta aos palcos com publicação feita nas redes sociais nesta quinta (11). Eles se apresentam em Paraíso, Tocantins.

“A única certeza que temos é a certeza do que sentimos. Não controlamos o amanhã. Mas controlamos o bem que fazemos hoje. Sozinhos não fazemos nada. Juntos arrastamos multidões. O show, a vida, o amor não podem parar”, postaram os sertanejos nos stories do Instagram.

Além do show de amanhã, Henrique e Juliano também vão cantar em Redenção, no Pará, e em Araguaína, Tocantins, no sábado (13) e no domingo (14), respectivamente.

Os sertanejos, que eram muito amigos de Marília Mendonça, estiveram presentes no velório da cantora no último sábado (6). Henrique e Juliano, inclusive, prestaram uma homenagem à artista no fim da cerimônia, ao lado de Maiara e Maraisa. Mesmo emocionados e abalados com a partida da amiga, os quatro cantaram algumas músicas. As duplas também acompanharam o corpo da cantora até o Cemitério Parque Memorial em carro de bombeiros.