Com canivete, homem invade residência na Vila Aurora e é preso

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após invadir uma casa no bairro Vila Aurora, na noite desta segunda-feira (8), em Rondonópolis (MT).

A PM foi acionada e quando chegou na casa, encontrou o indivíduo escondido nos fundos da residência.

A guarnição ainda constatou que o portão lateral do imóvel foi arrombado e na revista pessoal foi localizado um canivete no bolso do short do suspeito.

Diante do exposto, o suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia para providências que o caso requer.