Homem é preso suspeito de furtar seis empresas em menos de 1 mês

Um homem suspeito de cometer pelo menos seis furtos em menos de 1 mês no comércio da cidade foi peso em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) nesta quinta-feira (18), em um ponto de vendas de entorpecentes no Centro de Rondonópolis (MT). Com o indivíduo a PC apreendeu pasta base de cocaína.

O autor sempre agia de madrugada e com o mesmo modus operandi, consistente no arrombamento de portas e subtração de objetos como roupas e eletroeletrônicos de lojas e estabelecimento comerciais da região central da cidade. Estima-se que tenha causado um prejuízo de mais de R$ 10 mil às vítimas.

Através de imagens de câmeras de segurança a Polícia iniciou as investigações. Todos os registros dos Boletins de Ocorrências dos crimes possuem imagens do suspeito.

A Polícia constatou que o suspeito é usuário de drogas e conseguiu localizar o indivíduo em um ponto de vendas de entorpecentes.

A princípio o indivíduo negou os crimes, mas depois acabou confessando.

VEJA O VÍDEO DO SUSPEITO INVADINDO UMA LOJA