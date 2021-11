O corpo do homem encontrado sem a cabeça às margens do Rio Arareau, na comunidade Segredo em Rondonópolis, no mês de agosto foi identificado pela Gerência de Medicina legal da Politec, através do exame de D.N.A, como sendo Gilmar Ramos da Cruz, 45 anos.

Após a identificação, o corpo foi liberado para a família fazer o sepultamento.

O corpo foi encontrado no dia 16 de agosto já em avançado estado de decomposição.

A cabeça estava a cerca de três metros do corpo.