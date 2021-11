Homem tenta defender cunhada durante separação e acaba esfaqueado

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta do meio-dia desta terça-feira (02) no bairro Ananias Filho, em Rondonópolis. O suspeito continua sendo procurado pela polícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, uma mulher de 30 anos estava no local para buscar os pertences, no intuito de se divorciar do marido. Ele não quis deixar e começou a discutir com ela.

O cunhado então, tentando apaziguar a situação, entrou na conversa e acabou levando uma facada na região do ombro direito. O suspeito fugiu logo depois e ainda não foi encontrado.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional.