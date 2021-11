Identificados 13 casos da variante Ómicron em Portugal

Foram identificados neste domingo (28), 13 casos da variante Ómicron em Portugal. De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) enviados à redação, estes 13 casos estão relacionados com as infecções de jogadores do clube de futebol Belenenses SAD.

O INSA “analisou ainda amostras provenientes de 218 passageiros de um voo com origem em Maputo que aterrizou, dia 27 de novembro, no aeroporto de Lisboa”, no entanto, no que diz respeito aos casos da variante já identificados “os ensaios preliminares sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron”.

De acordo com o Instituto Ricardo Jorge, as Autoridades de Saúde determinaram o isolamento profilático dos contatos dos casos de infecção associados a este surto, “independentemente do estado vacinal e do nível de exposição”.

Estes contatos vão permanecer isolados e voltarão a realizar teste “o mais precocemente possível, ao 5.º e ao 10.º dia”.

No que diz respeito ao voo oriundo de Maputo, apenas se detectaram dois positivos, um deles associado à variante Delta e o outro sem que se tenha conseguido uma correta identificação.

“O INSA iniciou, desde já, o sequenciamento do genoma para confirmação final destes casos, no entanto, o valor preliminar dos ensaios já realizados é muito elevado”, conclui o comunicado.