Idosa vítima de capotamento na Serra da Petrovina não resiste e morre no Hospital Regional

A idosa de 62 anos, identificada como Eronilda Candida, morreu momentos após dar entrada no Hospital Regional de Rondonópolis. Outras duas pessoas que estavam com ela dentro do carro continuam internadas na Unidade.

Ela foi a primeira a ser socorrida pela unidade avançada de atendimento do Samu, mas a gravidade da lesão era muito alta.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (20) no início da Serra da Petrovina, aproximadamente 65 km de Rondonópolis.

Ela estava com mais quatro parentes dentro do carro quando o acidente aconteceu.

Segundo informações repassadas por um dos ocupantes do carro, a família (10 pessoas) seguia em dois carros diferentes, uma SW4 e um Corolla. Eles haviam saído de Tangará da Serra e retornavam para São José do Rio Preto-SP. A SW4 seguia atrás com as cinco vítimas.

Ao aproximar da Serra, o motorista teria cochilado e começado a invadir a pista contrária, momento em que o passageiro puxou o volante para desviar de uma carreta que vinha de frente e voltou para pista. Após a carreta passar, o motorista ‘acordou’ assustado e puxou o volante para o outro lado, atravessando a pista e capotando.