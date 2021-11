Um idoso de cerca de 60 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta terça-feira (02) na avenida Lions Internacional, em Rondonópolis.

De acordo com a condutora do veículo, ela seguia pela avenida sentido centro quando ao se aproximar da praça o idoso acabou atravessando a via.

Ela aguardou a chegada do socorro. Segundo informações, o idoso é especial e por isso não olhou ao atravessar.

Ele foi socorrido pelo Samu.