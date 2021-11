Incêndio em escola mata cerca de 26 crianças com idade de 5 e 6 anos

Pelo menos 26 crianças com entre cinco e seis anos morreram em um incêndio em uma escola em Maradi, no sul do Níger, nesta segunda-feira (8), disse à AFP o governador da região, Chaibou Aboubacar.

“No momento são 26 mortos e 13 feridos, quatro deles graves”, disse o governador, acrescentando que são alunos do primeiro ano do ensino fundamental, “com entre 5 e 6 anos”.

“Não sabemos a origem do incêndio, uma investigação está sendo realizada para determiná-lo”, acrescentou, anunciando um “período de luto de três dias na região de Maradi” a partir de terça-feira (9).

O incêndio começou nas salas de aula, em cabanas de palha e madeira.

Em abril, vinte alunos morreram queimados em um incêndio em uma sala de aula semelhante em um bairro de classe trabalhadora de Niamey.

No Níger, um dos países mais pobres do mundo, para remediar a falta de salas de aula, as autoridades estão construindo milhares de barracões de palha e madeira onde as crianças têm aulas, às vezes sentadas no chão.

Incêndios nessas salas de aula precárias e altamente inflamáveis são relativamente comuns, mas raramente causam vítimas.