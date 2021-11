Indea ganha reforço de 12 caminhonetes para atividades de fiscalização sanitária

O Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT) recebeu a doação de 12 novas caminhonetes do Fundo de Emergência de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa). Os veículos vão reforçar as atividades de fiscalização e educação sanitária em todo o estado.

Conforme a presidente do Indea, Emanuelle de Almeida, a parceria com o setor privado é muito significativa porque assegura maior eficácia aos serviços realizados pelo Instituto. Bem como, confere mais segurança e qualidade de trabalho aos técnicos do órgão.

“Com essa doação conseguimos renovar parte da nossa frota e, consequentemente, oferecer melhor estrutura laboral para os servidores no desenvolvimento das atividades essenciais de vigilância sanitária”, pontuou Emanuelle.

De acordo com o presidente do Fesa-MT, Antônio Carlos Carvalho de Sousa, o recurso utilizado na aquisição dos veículos no valor de cerca de R$ 2,3 milhões, veio do Fundo Emergencial da Febre Aftosa, dos produtores rurais através do recolhimento de suas contribuições e taxas.

“O Fesa doou ao Indea, que é responsável pelo processo de vigilância e fiscalização no estado de Mato Grosso, porque estamos em um processo de erradicação da febre aftosa, esse investimento se faz necessário e está previsto no Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa”, destaca Sousa.

A meta é que o estado seja considerado livre de febre aftosa sem vacinação até 2023.