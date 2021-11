Indonésia é o 1º país a aprovar vacina anticovid da Novavax

A Indonésia se tornou nesta segunda-feira (1º) o primeiro país a autorizar a vacina da Novavax contra a Covid-19, informou a empresa norte-americana.

Será produzida pelo Instituto Serum da Índia (SII) e comercializada com o nome de Covovax.

Essa vacina usa uma tecnologia diferente das outras vacinas autorizadas no mundo. É produzida sem vírus e com base em proteínas que geram resposta imunológica.

Pode ser armazenada a temperaturas de entre 2 e 9 graus Celsius, o que pode facilitar sua distribuição, especialmente em países mais desenvolvidos.

A Novavax “responderá a uma necessidade vital da Indonésia que é a quarta nação mais populosa do mundo e segue trabalhando para fornecer vacinas suficientes à sua população”, disse o CEO da Novavax, Stanley Erck.

As primeiras entregas devem começar “imediatamente”, acrescenta o comunicado.

Também nesta segunda-feira a Novavax anunciou que pediu autorização à Agência Europeia de Medicamentos e Canadá.

Pedidos similares estão sendo analisados no Reino Unido e Austrália e foi formalizada uma solicitação à Organização Mundial da Saúde (OMS). A Novavax planeja realizar antes do fim ano esse trâmite nos Estados Unidos.

A vacina tem uma eficácia de 90,4% contra a doença e de 100% nos casos de graves a moderados, segundo ensaios clínicos em cerca de 30.000 pessoas dos Estados e México apresentados em junho.