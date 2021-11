Nova Mutum afasta presidente e União cobra punição rigorosa contra acusado de injúria racial

A diretoria do Nova Mutum Esporte Clube divulgou nota hoje (03) informando o afastamento do presidente Anir Siqueira, investigado por injúria racial contra o preparador físico do União Esporte Clube, Jaques Douglas. Na nota (veja a íntegra abaixo), o clube lamenta o ocorrido e pede desculpas pelo episódio. O presidente do União, Reydner de Souza, também condenou o comportamento do dirigente.

Jaques Douglas registrou um boletim de ocorrência logo após a partida realizada no último domingo e vencida pelo União por 1 a 0. Conforme ele, antes do início do jogo ele solicitou uma bola ao árbitro da partida e foi insultado por Anir. O presidente do Nova Mutum usou palavras de baixo calão e teria chamado Douglas de ‘negrinho vagabundo’.

Falando ao portal AGORA MT, Reydner de Souza disse confiar na investigação policial e aguarda também o pronunciamento do Ministério Público e da Justiça Desportiva.

“Foi um fato vergonhoso, nojento, deplorável. Não podemos admitir nos dias atuais que pessoas continuem sendo discriminadas por causa da cor, do sexo ou da religião. Isso precisa acabar”, disse Reydner de Souza, presidente do União Esporte Clube.

Conforme o Reydner, o preparador físico está recebendo todo o apoio e o clube não poupará esforços para contribuir com as investigações. Para ele trata-se de um fato isolado, que deve ser tratado com rigor e sem generalização.

“A cidade de Nova Mutum, a torcida e o próprio clube não podem ser responsabilizados por este fato lamentável. Foi um gesto de um dirigente isolado, que certamente não representa a opinião do município ou do clube”, ponderou.

STJD

Como Mato Grosso está sem um tribunal próprio para julgamentos desse tipo, o caso envolvendo o presidente do Nova Mutum poderá parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que tem sido rigoroso na punição de atos racistas.

Num episódio recente, e muito parecido, a equipe do Brusque, de Santa Catarina, foi punida com a perda de três pontos na Série B e multa de R$ 60 mil. Júlio Antônio Petermann, presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, também foi suspenso por 360 dias e multado em R$ 30 mil. Júlio teria usado expressões racistas contra o meia Celsinho, do Lodrina, em partida realizada no dia 28 de agosto.

Apesar de isentar o Nova Mutum de responsabilidade pelas agressões cometidas contra o preparador físico do União, Reydner diz concordar com a postura rígida da Justiça Desportiva diante desses casos.

“Se a punição é rigorosa os dirigentes e até os torcedores vão refletir mais sobre suas atitudes. Eles mesmos vão se fiscalizar para evitar perda de pontos ou sanções penais e financeiras”, avalia.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Nova Mutum sobre a denúncia de injúria racial

O Nova Mutum Esporte Clube, através de sua diretoria, tomou conhecimento do episódio relatado através das mídias sociais, no qual na data de 31 de outubro de 2021, o preparador físico do União Esporte Clube registrou um Boletim de Ocorrência alegando ofensas proferidas pelo Presidente deste clube, onde este haveria proferido palavras que caracterizariam o fato de injúria preconceituosa.

Cabe aqui ressaltar que ao longo da formação do Nova Mutum Esporte Clube – fundado em 1988 – nunca ocorrera qualquer episódio semelhante. A diretoria pede a toda a sociedade, torcedores e amantes do futebol, as mais sinceras desculpas por tal envolvimento e publicidade negativa.

Infelizmente o fato que vem sendo veiculado nos mais diversos meios de comunicação, sem a devida empatia, cautela e respeito à imagem dos supostos envolvidos é deveras prejudicial e constrangedora.

O membro diretor suspeito, que é empresário local, membro da direção FMF e que vem atuando brilhantemente em seu papel há anos, com objetivo da busca da verdade real e por razões pessoais, na tarde de ontem, requereu seu afastamento do cargo, para que o fato seja devidamente esclarecido.

A comissão técnica, diretoria e organização se prontificam a esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao assunto supramencionado, e afirmamos ainda que não pactuamos com qualquer atitude desrespeitosa, quão mais, mas não exclusivamente no que tange à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou deficiência.

Seja no convívio societário, seja dentro ou fora do campo, devemos nos pautar tão somente na disputa cordial e profissional, deixando o ódio e a formação de opiniões desidiosas fora daquele que é o esporte mais popular e bonito do mundo. No clube temos como praxe o dizer de que a única diferença de cor é só a camisa dos jogadores.

Logo, diante de todo o ocorrido, busquemos nesse momento, a devida cautela nos comentários, posto que, antes do devido processo legal, um julgamento arbitral afasta a empatia, podendo acarretar danos irreparáveis aos envolvidos, além de promulgar o ódio e a discordância social.