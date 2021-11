Inscrições para o processo seletivo da Seduc terminam dia 23

O prazo para garantir a participação no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) termina no próximo dia 23. O processo tem como objetivo a seleção de professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE), com contratação a partir do dia 1º de fevereiro de 2022.

As contratações são temporárias para atender demandas que não são caracterizadas como vagas de concurso, tais como aulas residuais e licença médica, para substituir servidores efetivos que, anualmente, são designados para funções como diretor, coordenador, secretário, assessor pedagógico na rede escolar.

As provas objetivas serão realizadas no dia 12 de dezembro para todas as funções e os candidatos poderão realizá-las em 48 municípios do Estado. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a Diretoria Regional de Educação (DRE) em que poderá atuar e o local de realização da prova.

Conforme a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Flávia Emanuelle de Souza Soares, além de se tornar mais transparente, o certamente possibilita que todos concorram com equidade. “A comunidade escolar pode acompanhar o processo com a certeza de a Seduc contratar o candidato mais preparado, conferindo maior qualidade no ensino. Pensamos no cadastro de reserva justamente para preencher aulas residuais, licenças médicas, substituições e eventuais afastamentos, garantindo os 200 dias letivos a todos os estudantes da rede estadual”, destaca.

Para Frederico, professor de Química e Biologia da região do Araguaia, que já garantiu sua inscrição no seletivo, a mudança no formato de seleção era um desejo antigo da classe. “Há anos esperamos por essa mudança. A Seduc se baseou em uma boa prática e agora teremos um seletivo mais honesto, pois todos podem se dedicar em fazer um bom desempenho na prova. Como resultado teremos profissionais que se prepararam bastante para as provas aplicando esse conhecimento nas salas de aula”, pontua.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 41,00 para as funções de nível fundamental, R$ 52,00 para nível médio e R$ 63,00 para a função de nível superior. A inscrição será confirmada após o pagamento da taxa. Antes de realizar a inscrição é preciso ler o edital, disponível no site.

“Esta é a primeira vez que a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso realiza uma seleção para a contratação de temporários, o que representa uma mudança no modelo de admissão de novos colaboradores. A realização deste seletivo demonstra o compromisso da atual gestão com a transparência, no qual serão contratados profissionais comprovadamente qualificados para as funções, através da avaliação a ser aplicada”, avaliou o diretor de Concursos do Instituto Selecon, Marcus São Thiago.

Há oportunidades nas funções de Apoio Administrativo Educacional (nas áreas de Limpeza, Nutrição Escolar, Vigilância e Manutenção de Infraestrutura), Técnico Administrativo Educacional, Intérprete de Libras e Instrutor Surdo, Professor (Artes, Biologia, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia).

Informações

Serviço de Atendimento ao Candidato – (SAC): 0800 799 9905 – (65) 3653-0131 – (65) 3642-7184 – PABX (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Posto de Informações Selecon: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 403 – Jardim Aclimação – Cuiabá-MT, somente em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h.