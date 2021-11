Integrante de organização criminosa e autor de dois homicídios tem prisão cumprida pela Polícia

O autor de pelo menos dois homicídios ocorridos no município de Juara, foi preso pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (20), em cumprimento de mandado judicial. Uma arma de fogo foi apreendida com o suspeito.

O procurado de 24 anos e natural do Estado de Alagoas, estava com a ordem judicial de prisão preventiva decretada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca local, sendo preso no bairro Jardim América. Na abordagem, os policiais civis localizaram com ele, um revólver calibre 38 municiado com seis munições intactas.

Conforme investigação da Delegacia de Juara, o jovem integra uma organização criminosa, bem como foi o autor dos dois homicídios na cidade. Um crime aconteceu em 17 de outubro contra a pessoa de Patrícia da Silva Maia. O segundo homicídio foi no último sábado, dia 13 de novembro, tendo como vítima Rosicleide da Rocha Silva.

Ao ser localizado pelos policiais civis, o criminoso foi conduzido até a Delegacia de Juara e interrogado sobre os fatos. Durante depoimento, ele assumiu ter praticado outros dois homicídios, em 2016, na cidade de Teotônio Vilela (AL), de onde é proveniente. O preso contou que os crimes em Juara foram ordenados pela facção criminosa a qual pertence.

Além do cumprimento ao mandado de prisão preventiva, o suspeito também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Após a confecção dos autos, o mesmo foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.