Investigadores fecham ‘boca de fumo’ e casal é preso

A Polícia Judiciária Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) fechou uma ‘boca de fumo’ localizada na Vila União, em Rondonópolis (MT). Um casal foi preso e deve responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Conforme informações dos investigadores, o local já havia sido alvo de uma ação da Derf no dia 23.07.2021 com a prisão de um indivíduo por tráfico, mas após a prisão os sobrinhos do indivíduo assumiriam o ponto de venda e passaram a comercializar drogas na residência.