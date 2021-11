IPEM diz que mais da metade de fios e cabos de energia são irregulares

O deputado estadual e Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa Thiago Silva recebeu na última terça-feira (16) em reunião da referida comissão o Presidente Estadual do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM-MT) que apresentou informações para a sociedade sobre a qualidade dos fios elétricos em Mato Grosso.

Com objetivo de garantir informações sobre a qualidade dos cabos elétricos revendidos no mercado, o deputado Thiago convidou o presidente do IPEM para explanar sobre os produtos comercializados. A conta de energia da população tem aumentado significativamente e a fraude na produção de fios e cabos tem colocado em dificuldades o planejamento familiar dos mato-grossenses.

Durante sua explanação, Bento afirmou que cerca de 60% dos fios e cabos elétricos revendidos são irregulares e a instituição tem buscado fiscalizar empresas com objetivo de evitar ações fraudulentas no mercado.

“Geralmente a fraude ocorre quando a fabricante do fio ou cabo utiliza mais PVC ao invés do uso de cobre, o que pode ocasionar mais gasto de energia e consequentemente o aumento na conta de energia do consumidor”, disse Bento durante a Reunião da Comissão.

O deputado Thiago comentou sobre as reclamações que tem recebido de diversos municípios do Estado sobre possíveis fraudes e o aumento do preço da energia elétrica.

“Além de presidente desta comissão, também estou como vice-presidente da CPI da Energisa e temos recebido muitas reclamações sobre o valor da fatura de energia e pelo que percebemos pela explanação do presidente do Ipem, a má qualidade dos fios elétricos também causa impacto no valor da fatura. Iremos trabalhar para o Governo estruturar o IPEM que é um importante órgão de defesa do consumidor em Mato Grosso.”, declarou o deputado Thiago Silva (MDB).

Thiago Silva também afirmou que a Comissão está trabalhando para aprimorar uma nova legislação, com objetivo de evitar ações fraudulentas que impactam negativamente no bolso do cidadão mato-grossense.