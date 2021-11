Irmão de Marília Mendonça posta vídeo fofo do sobrinho cantando

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, postou um vídeo no Instagram, na noite deste domingo (21), segurando o sobrinho no colo Léo, de 1 anos em 11 meses.

No vídeo, o filho da sertaneja, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo em Minas Gerais, aparece cantando a música infantil Borboletinha no karaokê com o tio, que elogiou o menino. “Já já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu”, escreveu João Gustavo.

Léo é fruto do relacionamento da rainha da sofrência com o também cantor Murilo Huff. Após a morte de Marília, ficou acordado que o sertanejo dividirá a guarda do filho com a mãe dela, Ruth Moreira.