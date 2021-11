Itiquira é eleito para presidir Unisal e defende unidade

A União das Associações de Moradores da Região Salmen (Unisal) elegeu neste domingo sua nova diretoria. Duas chapas estavam na disputa e venceu a liderada pelo comunitário Jovem Carlos da Silva, conhecido popularmente como ‘Itiquira’. Ele recebeu 70 votos, contra 51 dados à chapa liderada por Hilda Furacão.

A entidade não passava por um processo eleitoral desde 2014, quando Ricardo Borges foi eleito presidente.

A disputa deste domingo marcou também um retorno às origens do movimento comunitário em Rondonópolis, já que os dois candidatos à presidência tem um longo histórico de atuação na área.

Itiquira atuou na Diretoria da Associação de Moradores do Bairro Jardim Iguaçu de 1993/1994, e também foi Presidente da Associação de Moradores do Bairro Pedra 90, de 2013 a 2015. Ele também já foi membro do Conselho Fiscal e Diretor de esportes da Unisal.

“Eu quero resgatar o movimento comunitário, abrindo as portas de fato da sede, convidando os líderes comunitários para participar da gestão, independente de cor partidária”, afirmou durante a campanha.

O novo presidente da Unisal defendeu também a unidade das associações de moradores para fortalecer a luta por investimentos nos bairros da região Salmen.

Ele disse que agora pretende buscar parcerias com o Poder Público e as lideranças políticas visando o atendimentos de reivindicações consideradas prioritárias – como a melhoria da infraestrutura e dos serviços de saúde e educação.