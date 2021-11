Jaciara vai receber prêmio de R$ 150 mil por liderança em campanhas de vacinação

Jaciara vai receber um prêmio de R$ 150 mil reais pelo desempenho nas campanhas de vacinação. O município é o líder em imunização entre as cidades com populações entre 15 e 30 mil habitantes. Conforme dados do Sistema de Informação do Projeto Nacional de Imunização (SIPNI), 96,84% dos jaciarenses já receberam as duas doses da vacina contra a Covid e 98,11% foram imunizados contra o vírus da influenza (gripe)

Além da Covid-19 e da Influenza, a premiação é também leva em conta o desempenho dos municípios na oferta de outras vacinas que compõem o calendário básico.

Os dados referem-se ao período que vai de janeiro a 31 de setembro deste ano e são resultado do esforço desenvolvido pela Prefeitura de Jaciara, que desde o início da pandemia priorizou as ações de prevenção contra a Covid-19 – sem descuidar do combate às outras doenças que podem ser evitadas através de vacinas.

A premiação faz parte faz parte do programa Imuniza Mais MT, lançado em julho deste ano pelo Governo do Estado de Mato Grosso para incentivar e aumentar o número de pessoas vacinadas no estado.

A transferência dos R$ 150 mil relativos à premiação será realizada em parcela única e todo o recurso será reinvestido para reforçar ainda mais as ações e serviços voltados a vacinação local.

O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura mostra que Jaciara já aplicou 35.824 doses contra o coronavírus. O município, também já vacinou grupos prioritários, pessoas com comorbidades e adolescentes entre 12 e 17 anos, além de oferecer doses de reforço conforme faixa etária.