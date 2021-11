Jaciara recebe prêmio por liderar vacinação entre municípios com até 30 mil habitantes

A prefeita de Jaciara, Andreia Wagner (PSB), esteve no Palácio Paiaguás nesta quinta-feira (18) para, oficialmente, receber o prêmio do programa Imuniza Mais MT, no valor de R$ 150 mil, recurso que já está na conta da Prefeitura. A ação é uma forma de incentivo aos municípios para aumentar a rede de proteção contra a covid-19 e influenza (gripe).

Jaciara ocupa o 1º lugar na lista dos 31 municípios entre 15 e 30 mil habitantes, no quesito imunização no período de janeiro a 31 de junho de 2021. O município já alcançou 96,84% de doses aplicadas contra a covid-19 e 98,11% contra a influenza (gripe), conforme dados do Sistema de Informação do Projeto Nacional de Imunização (SIPNI).

“Jaciara está fazendo seu dever de casa, os nossos colaboradores da Saúde têm se dedicado ao máximo para conseguir a cobertura vacinal no nosso município, já passamos por momentos mais difíceis dessa pandemia que já se mostra enfraquecida, porém, devemos manter os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde. A nossa população é a principal responsável por esta premiação, pois compareceu às UBS’s, entendeu a importância de se proteger e proteger outras pessoas. Nossa gratidão a todos”, destacou Andréia Wagner.

“Trabalhamos diariamente, aos sábados, domingos e feriados e também em horários estendidos, pontos estratégicos, não medindo esforços para que pudéssemos facilitar o acesso a toda população para serem vacinados. Avançamos muito em relação a pandemia graças à vacinação e a população que entendeu a importância de se vacinar. Foram mais de 38 mil doses aplicadas ate o momento”, destacou a coordenadora de Imunização de Jaciara, Francielli Carnaúba.

O valor do prêmio, conforme normas do próprio Programa, será investido nas ações voltadas à imunização da população local.

ÚLTIMOS NÚMEROS

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta quarta-feira (17), Jaciara já aplicou 38.082 doses contra o coronavírus.

O município também já vacinou grupos prioritários, pessoas com comorbidades e adolescentes entre 12 e 17 anos, além de oferecer doses de reforço conforme faixa etária.

Até esta quinta-feira (18), em Jaciara não há registros de pessoas contaminadas pelo coronavírus.

(com informações da Assessoria)