‘A partir de agora seremos uma família’, diz Bolsonaro ao se filiar ao PL

Agora é oficial. O presidente Jair Bolsonaro assinou a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL) na manhã desta terça-feira (30) em um evento prestigiado pelas principais lideranças da legenda, ministros de Estado e também por políticos de partidos aliados ao governo federal.

O evento foi realizado em Brasília e, além de Bolsonaro, teve também as filiações do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, abriu a solenidade destacando o que apontou como avanços do Governo de Bolsonaro. Ele citou os recursos repassados aos municípios para o combate à Covid-19, o leilão do 5G, o novo marco do saneamento, os recordes do agronegócio e também a criação do auxílio Brasil. “É o maior programa de proteção social do mundo”, ressaltou.

“Temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Esse é o Brasil que também está sendo construído e que vamos juntos abraçar para prosperar”, disse Valdemar da Costa Neto ao desejar boas vindas ao presidente da República.

FAMÍLIA

Antes de falar, Bolsonaro pediu que o deputado Marcos Feliciano fizesse uma oração. Na sequência ele disse que estava se sentindo em casa, lembrando que muitos dos presentes foram seus colegas nos 28 anos em que esteve na Cãmara dos Deputados.

“Estou me sentindo em casa, como se estivesse no Congresso Nacional. Lembranças agradáveis, de luta e de embates, mas acima de tudo dos momentos em que juntos fizemos por nosso país”.

O presidente falou também sobre o processo de escolha do PL. Afirmou que não foi uma decisão fácil e lembrou que a filiação faz parte de um projeto maior.

“É um evento simples e importante, a filiação, que é uma passagem para que possamos pleitear algo lá na frente. Confesso que a decisão não foi fácil. Uma filiação é como um casamento. A partir de agora seremos uma família”, declarou.

Bolsonaro também falou das relações com os outros poderes. Agradeceu o apoio do Congresso Nacional e disse que conta com a aprovação do nome de André Mendonça – que pode se tornar ao lado do ministro Kássio Nunes o segundo indicado por ele para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), órgão máximo do Poder Judiciário.

O presidente evitou fazer críticas institucionais, mas defendeu a revisão de leis que segundo ele impedem o pleno desenvolvimento do país. Citou como exemplo, restrições ambientais no estado de Roraima e na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

“Eu sempre disse que se eu fosse rei de Roraima em dez anos teríamos um PIB maior que São Paulo. E porque não vai pra frente? Não é culpa dos políticos locais não. A culpa é de todos nós. Porque as as leis foram feitas para proteger de forma excessiva a região, por todos nós”.

Ao final, Bolsonaro também fez um agradecimento especial ao presidente do diretório nacional do Partido Liberal.

“Agradeço a confiança que o Valdemar Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Nenhum partido será esquecido. O que nós queremos e ter cada vez mais menos diferença entre nós”, disse Bolsonaro.