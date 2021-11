Janaína Riva é escolhida embaixadora da 11ª Virada Feminina

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) foi homenageada nesta quarta-feira (17) com o título de embaixadora da 11ª Virada Feminina, evento que reúne em Mato Grosso lideranças femininas que atuam no estado e no País, como empresárias, prefeitas, vereadoras, secretárias, primeiras-damas, delegadas, juízas e representantes sociais, a fim de que possam juntar forças para diminuir a desigualdade de gênero e desenvolver projetos ligados ao empoderamento feminino.

“Ser embaixadora de um evento dessa magnitude, para mim, é uma honra. A Virada Feminina não se trata de um evento para mim ou qualquer mulher que esteja aqui hoje, mas é para as gerações futuras. Como me dói saber que maior parte das leis e garantias que as mulheres têm, foram dadas através do Judiciário e não dos Parlamentos. Eram os parlamentos que deveriam fazer essas correções históricas para as mulheres, mas nós temos dificuldades de avançar nos parlamentos e eu não tenho dúvidas que se até 2030 não houver equidade de gênero nos parlamentos, o judiciário vai garantir por que é direito das mulheres essa equidade em todos os postos de poder, não só no Judiciário, no Congresso Nacional ou nas assembleias, mas em todas as esferas de poder. Não existe democracia sem igualde de gênero”, disse a deputada.

O evento acontece ao longo de todo dia e, no período da manhã, contou com a presença também da presidente nacional da Virada Feminina, Marta Lívia Suplicy; da presidente Regional Mato Grosso, Cely Almeida; da desembargadora Maria Erotides Kneip; a juíza Amini Haddad; a ativista de direito das mulheres e embaixadora nacional da Virada, Luiza Brunet, dentre outras mulheres que fazem parte do movimento. No período da tarde é aguardada a presença da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que palestrará.

A Virada Feminina é dividida em grupos de trabalhos: Solidariedade; Gênero, Raça e Etnia; Invisíveis; Saúde e Bem-Estar; Educação; Sustentabilidade; Portadores de Deficiência e Doenças Raras; Longevidade; Empreendedorismo; Candidaturas e Lideranças Femininas; Violência Contra a Mulher; Cultura e Arte; Moradia Digna e outras. Todos esses temas serão debatidos ao longo do dia no teatro Zulmira Canavarros.