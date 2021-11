Jogador Daniel Alves, que estava sem clube, acerta volta ao Barcelona

Daniel Alves está de volta ao Barcelona. Sem clube desde que deixou o São Paulo, em setembro, o lateral-direito foi anunciado nesta sexta-feira (12) no clube catalão. O lateral-direito volta ao time que defendeu entre 2008 e 2016 e pelo qual conquistou os títulos mais importantes da sua carreira.

A volta do jogador, de 38 anos, foi facilitada pela imensa amizade com Xavi, agora técnico do Barcelona. Os dois foram companheiros nos gramados e ajudaram a construir a história do clube. Xavi, em sua estreia como técnico de um time de ponta do futebol mundial, espera contar com a experiência do jogador brasileiro no momento complicado do Barça.

Apesar de estar livre para assinar, o atleta só poderá voltar a jogar em janeiro de 2022. Ainda assim, por um pedido do novo treinador, a diretoria julgou apropriada a contratação do atleta. Daniel Alves já estava na Espanha justamente negociando sua volta para o futebol europeu.

Daniel Alves deixou o Sevilla e foi para o Barcelona em 2008. Em oito anos no clube, conquistou três Mundiais, três Champions League e seis Espanhóis.