Jovem é executado a tiros e corpo é deixado no meio da rua

Um jovem aparentando ter de 25 a 30 anos morreu após ser baleado na madrugada desta quarta-feira (10) na rua Filemon Pinto, bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, em Rondonópolis (MT). A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada.

Conforme informações preliminares, a vítima foi atingida por aproximadamente seis disparos de arma de fogo, quatro na região do tórax e dois na cabeça.

Testemunhas disseram que a vítima chegou no local em um carro com outras pessoas, onde os próprios ocupantes do carro atiraram no homem e deixaram o jovem no local.

Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar (PM). A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local.

O caso segue sendo investigado.